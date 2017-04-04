В Киеве неизвестные украли бронзовые детали Вечного огня

16:48, 04 апреля 2017
Происшествия
463 0

Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников.

ZN.ua

Неизвестные в Киеве украли четыре бронзовые детали Вечного огня мемориального комплекса Вечной Славы.

Об этом пишет "Обозреватель".

Читайте такжеВ Киеве неизвестные напали на авто частных охранников и украли сумку с деньгами (фото)

В Печерской районной администрации отмечают, что кражу обнаружил один из коммунальщиков.

В ведомстве предполагают, что бронзовые детали мемориала могли похитить охотники за цветным металлом или специально повредить вандалы.

Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#Киев#кража