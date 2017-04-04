В Киеве неизвестные украли бронзовые детали Вечного огня
16:48, 04 апреля 2017Происшествия
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Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников.
Кражу обнаружил один из коммунальщиков / ZN.ua
Неизвестные в Киеве украли четыре бронзовые детали Вечного огня мемориального комплекса Вечной Славы.
Об этом пишет "Обозреватель".
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В Печерской районной администрации отмечают, что кражу обнаружил один из коммунальщиков.
В ведомстве предполагают, что бронзовые детали мемориала могли похитить охотники за цветным металлом или специально повредить вандалы.
Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников.
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