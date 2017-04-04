В Киеве неизвестные украли бронзовые детали Вечного огня

Неизвестные в Киеве украли четыре бронзовые детали Вечного огня мемориального комплекса Вечной Славы.

Об этом пишет "Обозреватель".

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В Печерской районной администрации отмечают, что кражу обнаружил один из коммунальщиков.

В ведомстве предполагают, что бронзовые детали мемориала могли похитить охотники за цветным металлом или специально повредить вандалы.

Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников.