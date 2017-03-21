В центре Киева возле банка двое неизвестных отобрали у мужчины сумку с деньгами

В центре Киева двое неизвестных ударили по голове мужчину и отобрали у него сумку с деньгами.

Как сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киеве, событие произошло сегодня возле банковского отделения на Кловском спуске.

Правоохранители установили, что мужчина на автомобиле подъехал к финансовому учреждению, а когда вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных. Они ударили мужчину по голове, после чего выхватили из багажника сумку с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле.

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В настоящее время правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев совершенного правонарушения.

Пострадавшего с травмой головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Сумма украденных денег устанавливается, отметили в полиции.

Усилия оперативников направлены на установление и задержание подозреваемых лиц. Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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