Мощные взрывы на складе боеприпасов в Балаклее показали с высоты птичьего полета (видео)
Масштабы пожара и взрывов на военной складе впечатляют.
В сети опубликованы новые видео взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области, снятые при помощи дронов.
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На видеозаписях, опубликованных на YouTube-канале, можно увидеть мощнейшие взрывы боеприпасов на складе боеприпасов на Харьковщине.
Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
Жертв среди военнослужащих не было, но осколочное ранение получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали. Сегодня глава ГСЧС Чечеткин сообщил, что под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.