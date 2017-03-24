Мощные взрывы на складе боеприпасов в Балаклее показали с высоты птичьего полета (видео)

14:51, 24 марта 2017
Происшествия
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Масштабы пожара и взрывов на военной складе впечатляют.

В Балаклее загорелся склад боеприпасов / Скриншот

В сети опубликованы новые видео взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области, снятые при помощи дронов.

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На видеозаписях, опубликованных на YouTube-канале, можно увидеть мощнейшие взрывы боеприпасов на складе боеприпасов на Харьковщине.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но осколочное ранение получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали. Сегодня глава ГСЧС Чечеткин сообщил, что под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее
Теги: #взрывы#Балаклея