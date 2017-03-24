Под разрушенными конструкциями дома в Балаклее найдена мертвая женщина - ГСЧС

10:26, 24 марта 2017
Происшествия
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Погибшую обнаружили поздно вечером.

В Балаклее найдено погибшую женщину 51-го года рождения / Фото УНИАН

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин сообщил, что под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдена мертвая женщина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству.

Чечеткин отметил, что начато было комиссионное обследование для определения объемов повреждения зданий, сооружений, объектов социальной сферы жизнеобеспечения.

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"Поздно вечером во время обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями дома найдена погибшая женщина 51-го года рождения", - сказал он.

Кроме того, по словам председателя ГСЧС, согласно информации Министерства здравоохранения, в результате попадания снаряда в дом, осколочное ранение головы получила женщина 1962-го года рождения.

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