Взрывы на складе боеприпасов в Харьковской области: опубликованы фото и видео

На Харьковщине вблизи г. Балаклея на военном складе ночью 23 марта начали взрываться боеприпасы, проводится эвакуация населения из зоны возможного поражения.

Читайте такжеПод Харьковом на военном складе взрываются боеприпасы, проводится эвакуация населения (видео)

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел из-за диверсии.

В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.