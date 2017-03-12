В Донецкой области произошла стрельба в кафе, есть пострадавший

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, сегодня ночью правоохранители получили сообщение из больницы о предоставлении помощи местному жителю с многочисленными ранами грудной клетки. Предварительно было установлено, что неогнестрельное ранение мужчина получил в кафе в результате стрельбы.

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Как установила полиция, ночью потерпевший отдыхал в местном кафе. В то же время другой посетитель произвел выстрелы в кафельный пол. В результате плитка разлетелась, а ее осколками был ранен потерпевший. В настоящее время его жизни ничто не угрожает, он находится дома.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Кропивницком возле суда произошла перестрелка, полиция задержала троих участников инцидента.