В Кропивницком возле суда произошла перестрелка, есть пострадавший (видео)
13:03, 21 февраля 2017Происшествия
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В Кропивницком сегодня утром произошла стрельба возле здания Кировского районного суда, полиция задержала троих участников инцидента.
В Кропивницкому задержали участников перестрелки / Скриншот
Во вторник, 21 февраля, около 9.30 возле Кировского районного суда города произошла стрельба. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции Кировоградской области, между местными жителями и тремя неизвестными возник конфликт, в результате которого один человек получил огнестрельное и ножевое ранения.
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Работники патрульной полиции и спецподразделений ГУНП в области задержали троих участников инцидента. Полицейские работают на месте происшествия. Пострадавшего госпитализировали.
По неофициальным данным, перестрелка произошла между истцом и ответчиком судебного дела.
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