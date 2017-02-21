В Кропивницком возле суда произошла перестрелка, есть пострадавший (видео)

Во вторник, 21 февраля, около 9.30 возле Кировского районного суда города произошла стрельба. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции Кировоградской области, между местными жителями и тремя неизвестными возник конфликт, в результате которого один человек получил огнестрельное и ножевое ранения.

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Работники патрульной полиции и спецподразделений ГУНП в области задержали троих участников инцидента. Полицейские работают на месте происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

По неофициальным данным, перестрелка произошла между истцом и ответчиком судебного дела.