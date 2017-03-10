В Харькове аноним "заминировал" здание ОГА, эвакуировали 300 человек
17:11, 10 марта 2017Происшествия
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В Харькове из-за ложного сообщения о минировании здания облгосадминистрации правоохранители эвакуировали около 300 человек.
Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о якобы заложенной взрывчатке в админздании поступила в полицию сегодня, 10 марта, в 12:40.
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По сведениям полиции, по указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и взрывотехники. Работники взрывотехнической службы осмотрели 9,5 тыс. кв. м территории, но не обнаружили опасных предметов.
Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Принимаются меры по розыску лиц, сделавших ложное сообщение о минировании.
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