В Харькове аноним "заминировал" здание ОГА, эвакуировали 300 человек

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о якобы заложенной взрывчатке в админздании поступила в полицию сегодня, 10 марта, в 12:40.

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По сведениям полиции, по указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и взрывотехники. Работники взрывотехнической службы осмотрели 9,5 тыс. кв. м территории, но не обнаружили опасных предметов.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Принимаются меры по розыску лиц, сделавших ложное сообщение о минировании.