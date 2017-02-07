В Харькове "заминировали" облгосадминистрацию

В Харькове полицейские ищут взрывчатку в здании облгосадминистрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в г. Харькове.

Сообщение о якобы минировании облгосадминистрации поступило в 9:25. Местные СМИ также сообщают, что из ОГА эвакуировали всех людей.

Кроме того, в полиции также сообщили о якобы заложенной взрывчатке в двухэтажном здании на улице Маршала Бажанова 21/23.

Читайте такжеВо Львове аноним "заминировал" жилой дом, эвакуировали около 70 человек

На места выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, эксперты-взрывотехники.

Сейчас проводится проверка.

Как сообщал УНИАН ранее, 30 января правоохранители Харькова также проверяли информацию о заминировании облгосадминистрации.

Тогда взрывчатки в здании не обнаружили.