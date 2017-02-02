В Киеве иномарка врезалась в припаркованный грузовик, погибли три человека (фото)

11:32, 02 февраля 2017
Происшествия
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В столице в результате столкновения автомобиля BMW с грузовиком погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, информация о ДТП по пр. Генерала Ватутина, 16-А поступило в дежурную часть службы спасения 101 сегодня ночью, в 01.35.

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Как выяснили спасатели, автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, который был припаркован на территории автозаправочной станции. В результате аварии тела двух погибших зажало между сиденьями и панелью приборов. Еще один человек пострадал.

Спасатели извлекли тела водителя и пассажира из поврежденного автомобиля. Пострадавший был передан медицинской службе. Как стало известно позже, он погиб по дороге в больницу.

Ранее в Киеве маршрутка сбила двух пешеходов на остановке и врезалась в столб.

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Теги: #Киев#смерть#ДТП