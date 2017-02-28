В полиции сообщили о задержании 37 человек, напавших на блокадчиков в Кривом Торце

Как информирует глава донецкой полиции на своей странице в Facebook, сегодня около 13.20 в колл-центр 102 поступило сообщение от анонима о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец, где находятся участники блокады, возник конфликт.

По его словам, на место выехала следственно-оперативная группа и руководство Торецкого отделение полиции.

«По состоянию на 14.40 полицейские задержали 37 человек, которые совершили нападение на участников блокады. Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка», – говорится в сообщении.

Также Аброськин сообщил, что по состоянию на 15.00 одному из участников блокады, 1971 года, была оказана медицинская помощь. «Предварительный диагноз: закрытый перелом левой ноги. По его словам, его он получил при падении с поезда на станции Кривой Торец», - отметил Аброськин.

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Ранее участники блокады сообщали на странице Штаба в Facebook, что вооруженные "титушки" начали в Кривом Торце штурм их позиций преобладающими в 5-6 раз силами.

«Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута», нападающие пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут», - заявили в штабе.

По состоянию на 14.30, говорится в сообщении, «первые две попытки штурма были отбиты, титушки отошли и перекрыли подходы и подъезды к редуту». «Большая часть так называемых титушек явно имеет признаки военной подготовки, однако личности нападавших пока не установлены. Штаб принимает все меры обеспечения безопасности и деблокировки редута, но прибывает помощь и к титушкам», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных путей, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены.

Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны. В связи с этим 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Блокаду уже осудили представители Евросоюза и США. При этом президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнули недопустимость такой формы протеста, поскольку она напрямую влияет на экономику страны и рискует спровоцировать негативные процессы, а именно - сокращение производства, потерю валютной выручки и рост безработицы в металлургии и энергетике.