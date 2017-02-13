Полиция открыла дело по факту хранения оружия членами организации "Аскер"

Как сообщили УНИАН в ГУ Нацполиции в Херсонской области, следственное отделение Генического отдела полиции внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Назначены необходимые баллистические и взрывотехнические экспертизы и исследования выявленных предметов, которые по внешним признакам похожи на огнестрельное оружие и боеприпасы. Проводятся следственные действия для определения происхождения указанного оружия.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в оперативном командовании ВСУ «Юг» заявили о попытке атаки на подразделение вблизи Крыма со стороны незаконного формирования. Согласно заявлению командования, подразделение, которое входит в состав воинской части ОК «Юг» и выполняет боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, по приказу командира обустраивало боевые позиции, когда на позиции прибыли «максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования».

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обвинил в сегодняшнем конфликте военнослужащих ВСУ. «Началом инцидента стал немотивированный и силовой захват военнослужащими обустроенной общественной организацией «Аскер» территории, на которой базируются бойцы формирующегося крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана», - написал Чубаров в Facebook.

Позже Чубаров сообщил, что инцидент исчерпан.