Чубаров подтвердил факт нападения на базу крымскотатарского батальона близ Крыма, озвучив детали

"Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией «Аскер» территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана", - написал он на своей странице в Facebook.

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По его словам, в ходе инцидента "военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации "Аскер", предпринимались попытки применения физической силы к членам организации "Аскер".

Чубаров также отметил, что В настоящее время на месте инцидента работают представители национальной полиции и СБУ. Там же находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции «Гражданская блокада «Крыма» Ленур Ислямов.

Напомним, радио «Куреш» писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

Это произошло 12 февраля вечером. Позже в ВСУ заявили, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

"Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины", - отмечается в сообщении ВСУ.