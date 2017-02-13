Молдаванину запретили въезд в Украину после попытки провезти груз с георгиевскими лентами
13:25, 13 февраля 2017Происшествия
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Украинские пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили у гражданина Молдовы пакет с георгиевскими лентами.
Молдаванина не пустили в Украину из-за георгиевских лент в машине / ГПСУ
В салоне автомобиля "Дачия-Логан" гражданин Молдовы вез пакет с 25 георгиевскими лентами, передает пресс-служба ГПСУ.
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Кроме лент, пограничники обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером", - сообщают пограничники.
"Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области", - говорится в сообщении.
В результате ему запретили въезд в Украину на 3 года.
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