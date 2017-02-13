Молдаванину запретили въезд в Украину после попытки провезти груз с георгиевскими лентами

13:25, 13 февраля 2017
Происшествия
471

Украинские пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили у гражданина Молдовы пакет с георгиевскими лентами.

скриншот

В салоне автомобиля "Дачия-Логан" гражданин Молдовы вез пакет с 25 георгиевскими лентами, передает пресс-служба ГПСУ.

Читайте такжеПограничники не пустили в Украину россиян с георгиевскими лентами (фото)

Кроме лент, пограничники обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером", - сообщают пограничники.

"Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

В результате ему запретили въезд в Украину на 3 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пограничники#георгиевские ленты