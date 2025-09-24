Харрат Хайбар называют "вратами ада" из-за вулканических шрамов и пустынной местности.

Археологи обнаружили сотни загадочных каменных образований, скрытых в Харрат Хайбар, обширном лавовом поле на северо-западе Саудовской Аравии. Они раскрывают следы доисторического присутствия человека, датируемые 9000 лет назад, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что Харрат Хайбар называют "вратами ада" из-за вулканических шрамов и пустынной местности. Благодаря спутниковым технологиям удалось выяснить, что этот ландшафт был сформирован ранней человеческой деятельностью. Тем не менее многие из этих сооружений не поддаются однозначному объяснению.

В издании напомнили, что эти находки были впервые проанализированы в исследовании профессора Дэвида Кеннеди из Университета Западной Австралии, опубликованном в 2017 году в журнале Arabian Archaeology and Epigraphy. По данным NASA, последняя вулканическая активность в Харрат Хайбар была зафиксирована между 600 и 700 годами нашей эры. Теперь же ученые обнаружили неопровержимые доказательства того, что здесь когда-то жили и процветали неолитические народы.

Выяснилось, что строения в основном построены из вулканических камней, добытых непосредственно из окружающей среды. К ним относятся примитивные деревни, сложные каменные ограды и более загадочные формы, известные как "пустынные воздушные змеи" и "ворота".

Ученые считают, что древние люди могли использовать эти сооружения для направления, отлова и управления животными, возможно, закладывая основу для ранних методов выпаса скота. Их ориентация и расположение указывают на глубокое понимание ландшафта, движения животных и коллективного планирования.

В издании поделились, что ученых больше всего озадачили так называемые "ворота". Сверху они напоминают полевые ворота, откуда и происходит их название.

"Ворота" построены на вулканических куполах, некоторые из которых когда-то были активными. Они состоят из грубо собранных невысоких каменных стен.

По словам Кеннеди, эти "ворота" могут быть самыми старыми искусственными сооружениями в Харрат Хайбар. Тем не менее ученые до сих пор не узнали, какую функцию они выполняли.

"Они не похожи на сооружения, в которых могли бы жить люди, и не похожи на ловушки для животных или места для захоронения трупов", - рассказал Кеннеди.

Доктор Хью Томас из Сиднейского университета в разговоре с журналистами поделился, что в эпоху неолита Харрат Хайбар был значительно зеленее, и по нему перемещались действительно многочисленные группы людей и стада животных. Сейчас же эти территории стали пустыней.

