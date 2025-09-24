Дата 24 сентября имеет несколько обычаев, связанных с семьей.

24 сентября - интересная дата с точки зрения украинских народных обычаев. Традиции велят провести этот день с семьей. Верующие могут помолиться о согласии между близкими, а международный праздник сегодня касается и нашей страны.

Какой сегодня праздник в Украине

Некоторые известные украинцы отмечают 24 сентября свой день рождения: математик и физик Михаил Остроградский, педагог Михаил Чалый, поэт Роман Купчинский, журналист Василий Тракало, биатлонистка Елена Петрова и легкоатлетка Людмила Йосипенко.

Хотя официально ни один праздник сегодня в Украине, каждый может отметить всемирные или православные торжества.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю верующие вспоминают первомученицу и равноапостольную святую Феклу Ионийскую, а также украинского игумена Феодосия Манявского. Эти двое в православии считаются покровителями семьи, поэтому им молятся о мире, взаимопонимании между близкими.

По старому стилю праздники сегодня посвящаются преподобному Силуану Афонскому, святой Феодоре Александрийской и супругам-мученикам Димитрию и Еванфии.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату Международный день моря - экологическое торжество, посвященное проблемам загрязнения воды и истребления морской фауны. Это актуально и для Украины, ведь из-за боевых действий наши Черное и Азовское моря оказались в большой опасности.

Есть и профессиональное торжество 24 сентября - праздник День караванщика. Эта необычная профессия актуальна для пустынных стран и занимается охраной и сопровождением караванов.

Известно о таких мировых знаменитостях, рожденных в эту дату - физик Джироламо Кардано, писатель Фрэнсис Фицджеральд, биохимик Северо Очоа, фотограф Линда Маккартни, кинорежиссер Педро Альмодовар и мультипликатор Брэд Бёрд.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы о 24 сентября гласят следующее:

если пчелы продолжают летать, то бабье лето задержится;

гроза прошла - к потеплению;

если ночью луна красноватого цвета, то приближается непогода;

холодный ветер сулит дождь.

Наши предки на Феклу копали свеклу и редьку, собирали грибы, ловили рыбу. На ужин готовили блюда из сезонных продуктов, а также пекли хлеб из нового урожая.

Очень удачным сегодня праздник считается для свадьбы, примирения, поиска друзей и в целом налаживания отношений. Чтобы сблизиться, родственникам стоит вместе чем-то заняться или физически поработать.

Что нельзя делать сегодня

В эту дату стоит проявить уважение к близким. К очень плохим последствиям приведут ссоры, крики, жалобы. Также народные верования не рекомендуют брать деньги в долг и оставлять немытую посуду. С учетом того, какой сегодня церковный праздник, церковь запрещает ругаться, завидовать, мстить и подставлять других.

