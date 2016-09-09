Прокуратура провела обыск в доме основателя "Русского культурного центра"

05:29, 09 сентября 2016
Общество
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Сотрудники прокуратуры Сумской области провели санкционированный обыск в доме основателя СОГО "Русский культурный центр".

atn.ua

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Согласно сообщению, обыск проходил в рамках расследования преступлений против основ национальной безопасности Украины.

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Правоохранители нашли 20 экземпляров второго номера выпуска газеты и два агитационных материала сепаратистского содержания, а также пакет с "георгиевскими ленточками" (702 штук), российский флаг, и тому подобное.

В настоящее время прокурорами и следователями проводится комплекс скоординированных мер по обеспечению всестороннего и объективного расследования.

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