Прокуратура провела обыск в доме основателя "Русского культурного центра"

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, обыск проходил в рамках расследования преступлений против основ национальной безопасности Украины.

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Правоохранители нашли 20 экземпляров второго номера выпуска газеты и два агитационных материала сепаратистского содержания, а также пакет с "георгиевскими ленточками" (702 штук), российский флаг, и тому подобное.

В настоящее время прокурорами и следователями проводится комплекс скоординированных мер по обеспечению всестороннего и объективного расследования.