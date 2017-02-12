В Донецкой области подросток совершил самоубийство после ссоры с матерью

В Донецкой области 15-летний парень совершил самоубийство после ссоры с матерью.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«В селе Никольского района, поссорившись с матерью, парень взял стул, веревку и пошел в лесополосу. В момент совершения самоубийства его заметила соседка, однако спасти не успела», - говорится в сообщении.

По данным полиции, информация от работников «скорой помощи» о самоубийстве подростка поступила вчера около 16.00.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, а также руководство Никольского отделения полиции.

«Установлено, что мальчик был спокойным и веселым, в школе хорошо учился. Отец умер, поэтому он и его младшая сестра воспитывались матерью», - отмечается в сообщении.

Предварительно это происшествие квалифицировано по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводится дальнейшая проверка.