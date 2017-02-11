В Новой Зеландии еще около 200 китов выбросились на сушу в районе мыса Фаревелл, сообщает Новое время.

Информацию об этом подтвердил департамент охраны окружающей среды Новой Зеландии.

"Оказать помощь животным пытаются многочисленные добровольцы. Люди смачивают китов, которые выбросились на берег. Также они организовали живую цепь возле берега в попытке остановить тех животных, которые пытаются приблизиться к суше. Добровольцы на лодках пытаются оттеснить их в море", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что животные относятся к виду дельфинов-гринд. Их длина достигает шести метров, а вес - нескольких тонн. В море они обычно передвигаются большими стаями.

Как сообщал УНИАН, ранее на берег Новой Зеландии выбросилось 416 китов.