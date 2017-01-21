СБУ обнародовала видео с инструкциями ФСБ для двух украинцев, готовящих убийство нардепа

Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата, запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения,

Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ.

В результате спецоперации вчера вечером злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата.

Грицак сообщил, что для подготовки убийства оба мужчины прибыли в Украину 14 декабря, сначала в Харьков, где они находились 5 суток, после чего приехали в Киев и в течение недели проводили разведку, в частности, изучали маршруты передвижения депутата, автомобилей, на которых он ездит, следили за местами работы, проживания, местами его вероятного появления.

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Задержанные намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения.

Также Грицак отметил, что, согласно перехваченным разговорам задержанных, после совершения преступления они планировали бежать в Россию.