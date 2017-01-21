"Хотели заложить взрывчатку под авто": СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве, его готовили двое украинцев по указанию ФСБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель СБУ Василий Грицак.

«Вчера сотрудниками СБУ разоблачено и пресечено на этапе выполнения покушение на жизнь государственного деятеля Украины - народного депутата», - сказал Грицак.

Он отметил, что, по данным СБУ, операция по ликвидации народного депутата, имя которого он не назвал, планировалась и контролировалась к выполнению сотрудниками ФСБ.

Грицак отметил, что один из задержанных - гражданин Украины, 1980 года рождения, уроженец Донецкой области, другой - также гражданин Украины, 1978 г.р., уроженец АР Крым. Первый был трижды судим за кражи, другой - дважды за разбой. При этом оба исполнителя запланированного убийства отбывали наказание в колонии в Крыму и после освобождения выехали в РФ, а затем прибыли в Украину.

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"У нас есть подозрение, что они еще должны отбывать наказание, но были досрочно освобождены", - отметил Грицак.

При этом он добавил, что украинские спецслужбы неоднократно выявляли факты использования уголовных элементов для совершения преступлений на территории Украины.

Грицак сообщил, что для подготовки убийства оба мужчины прибыли в Украину 14 декабря, сначала в Харьков, где они находились 5 суток, после чего приехали в Киев и в течение недели проводили разведку, в частности, изучали маршруты передвижения депутата, автомобилей, на которых он ездит, следили за местами работы, проживания, местами его вероятного появления. Задержанные намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения.

Также Грицак отметил, что, согласно перехваченным разговорам задержанных, после совершения преступления они планировали бежать в Россию.