"Торнадовцы" не нападали на сотрудников Лукьяновского СИЗО – Минюст

Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

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"Никаких действий по нападению на сотрудников СИЗО, нападений или каких-либо действий по поводу оружия, такого не было, это сплетни. Ситуация была управляемая с самого начала, но мужчина сделал такое действие (заключенный нанес себе телесное повреждение - УНИАН), чтобы привлечь внимание к своей позиции насчет хода следствия и суда", - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, столичная полиция начала уголовное производство из-за конфликта в Лукьяновском следственном изоляторе, который возник между работниками учреждения и заключенными.

Ранее СМИ сообщали, что конфликт произошел между бойцами расформированной роты "Торнадо", которые содержатся в следственном изоляторе, и сотрудниками учреждения.