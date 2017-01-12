Нардеп рассказал новые подробности бунта в Лукьяновском СИЗО

Об этом рассказал народный депутат Игорь Мосийчук, передает "112 Украина".

"Когда привезли бойцов "Торнадо" из суда, их закрыли в камеры, где содержатся заключенные в то время, пока в их основных камерах проводится обыск. К торнадовцам подошел один из представителей администрации, контроллер. Он сказал, что пока они были на суде, с их камер изъяли спортивный инвентарь. И к тому же, повесили так называемые "баяны" - дополнительные решетки, которые практически перекрывают доступ света в камеру. В ответ на это один из заключенных, "торнадовец" с позывным "Ахиллес", начал отрезать себе ухо. По сути его отрезал и бросил им в этого сотрудника тюремной администрации", - рассказал Мосийчук.

По словам нардепа, работники СИЗО не попытались оказать помощь травмированному человеку. Вместо этого они убежали в оружейку и там закрылись. Один при виде крови потерял сознание.

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"Заключенные остались предоставленными сами себе. Они (сотрудники СИЗО - Ред.) там два часа сидели. Здесь начались слухи, что СИЗО захватили, сотрудников администрации захватили. Это ничего не соответствует действительности", - рассказал Мосийчук.

На уточняющий вопрос ведущего, чем "торнадовец" мог отрезать себе ухо, Мосийчук сказал: "Заточкой, насколько мне известно. В тюрьме во всех камерах есть заточки, ножи, люди режут хлеб".

По данным нардепа, мужчине оказали медицинскую помощь: "Так понимаю, пришили ухо и вернули в СИЗО".

Ранее УНИАН сообщал, что один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо.