Бунт в Лукьяновском СИЗО: полиция открыла уголовное дело

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В ведомстве отметили, что экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции сразу после получения сообщения о конфликте выехали на место происшествия.

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«По прибытию выяснилось, что один из заключенных получил телесные повреждения. В результате его под конвоем доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи - в следственный изолятор. При этом часть заключенных отказалась подниматься в камеры», - говорится в сообщении.

На помощь правоохранителям прибыли приданные силы, которые окружили здание СИЗО для предупреждения каких-либо провокаций или конфликтов. Впоследствии, отметили в полиции, сотрудники СИЗО урегулировали ситуацию.

За инцидент в Лукьяновском СИЗО полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее СМИ сообщали, что конфликт произошел между бойцами расформированной роты "Торнадо", которые содержатся в следственном изоляторе, и сотрудниками учреждения.