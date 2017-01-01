Пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, причастного к терроризму

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что «35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке».

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Задержанного передали подразделению Национальной полиции.

Сейчас проводятся следственные действия.