Пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, причастного к терроризму
16:09, 01 января 2017Происшествия
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Пограничники в аэропорту «Борисполь» 31 декабря вечером, во время оформления пассажиров рейса «Стамбул-Киев», задержали гражданина России, который находился в международном розыске.
Россиянина искали с мая 2014 года / kbp.aero
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве отметили, что «35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке».
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Задержанного передали подразделению Национальной полиции.
Сейчас проводятся следственные действия.
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