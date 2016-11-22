Погром "Сбербанка" в Киеве: полиция пообещала привлечь виновных к ответственности (фото, видео)
Полиция намерена привлечь к ответственности лиц, причастных к погрому, устроенному накануне вечером в "Сбербанке", расположенном на площади Льва Толстого в Киеве.
Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает "112 Украина".
По его словам, полиция сегодня "почти справилась с ситуацией в столице".
"Проводятся следственные действия, я считаю, у нас будет достаточно доказательств, видеозаписей, мы сможем привлечь к ответственности тех, кто устроил погром "Сбербанка РФ", - заявил Крищенко.
Читайте такжеШины, столкновения и погромы: как в Киеве отметили годовщину Революции достоинства (фото, видео)
Он отметил, что пострадавших в результате столкновений с правоохранителями нет. Только во время акции под "Сбербанком" девушка упала с высоты.
Также глава ГУ НП столице подтвердил, что офис на вул. Васильковской, который был забросан фаерами, действительно принадлежит руководителю "Украинского выбора" Виктору Медведчуку.
Ранее в Сети опубликовали видео погрома отделения "Сбербанка" (бывший "Сбербанк России"), которое расположено на улице Пушкинской в городе Киеве возле входа в станцию метро "Площадь Льва Толстого".