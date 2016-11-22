Погром "Сбербанка" в Киеве: полиция пообещала привлечь виновных к ответственности (фото, видео)

Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

По его словам, полиция сегодня "почти справилась с ситуацией в столице".

"Проводятся следственные действия, я считаю, у нас будет достаточно доказательств, видеозаписей, мы сможем привлечь к ответственности тех, кто устроил погром "Сбербанка РФ", - заявил Крищенко.

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Он отметил, что пострадавших в результате столкновений с правоохранителями нет. Только во время акции под "Сбербанком" девушка упала с высоты.

Также глава ГУ НП столице подтвердил, что офис на вул. Васильковской, который был забросан фаерами, действительно принадлежит руководителю "Украинского выбора" Виктору Медведчуку.

Ранее в Сети опубликовали видео погрома отделения "Сбербанка" (бывший "Сбербанк России"), которое расположено на улице Пушкинской в городе Киеве возле входа в станцию метро "Площадь Льва Толстого".