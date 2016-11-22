В Сети появилось видео погрома "Сбербанка" в Киеве

На видеозаписи видно, как молодые люди разбивают стекло кассового зала в помещении банка, бьют стены и мебель.

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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что митингующие разбили окна в отделении "Сбербанка" на площади Льва Толстого. Правоохранители окружили здание и стоят плотным кольцом.

Перед этим вечером молодые люди под желто-голубыми и черно-красными флагами двинулись колонной к зданию "офиса Виктора Медведчука", пытались ее штурмовать, а также разбили окна.

Однако, впоследствии выяснилось, что они разгромили не офис Медведчука, а помещения, которые арендуют в здании другие компании, среди которых - салон красоты.