В Сети появилось видео погрома "Сбербанка" в Киеве
00:16, 22 ноября 2016Общество
10828 5
В Сети опубликовали видео погрома отделения "Сбербанка" (бывший "Сбербанк России"), которое расположено на улице Пушкинской в городе Киеве возле входа в станцию метро "Площадь Льва Толстого".
Погром отделения "Сбербанка" / REUTERS
На видеозаписи видно, как молодые люди разбивают стекло кассового зала в помещении банка, бьют стены и мебель.
Читайте такжеВ центре Киева произошли стычки с правоохранителями, снова горят покрышки
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что митингующие разбили окна в отделении "Сбербанка" на площади Льва Толстого. Правоохранители окружили здание и стоят плотным кольцом.
Погром отделения "Сбербанка" / REUTERS
Перед этим вечером молодые люди под желто-голубыми и черно-красными флагами двинулись колонной к зданию "офиса Виктора Медведчука", пытались ее штурмовать, а также разбили окна.
Погром отделения "Сбербанка" / REUTERS
Однако, впоследствии выяснилось, что они разгромили не офис Медведчука, а помещения, которые арендуют в здании другие компании, среди которых - салон красоты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter