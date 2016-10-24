На Черниговщине в ДТП погибли двое граждан Молдовы, еще двое травмированы
В Черниговской области в ДТП погибли двое граждан Молдовы, еще двое, в том числе ребенок, получили травмы.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.
Согласно сообщению, авария произошла вчера на 93 км автодороги Киев – Чернигов - Новые Яриловичи (Козелецкий район). Водитель микроавтобуса "Mercedes-312" не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
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В результате ДТП двое пассажиров, 1971 и 1975 годов рождения, скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров 1997 и 2015 годов рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в Козелецкую центральную районную больницу. Водитель и все пассажиры - граждане Республики Молдова.
Причиной аварии стал разрыв колеса во время движения микроавтобуса, отмечается в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.