СБУ: В Россию пытались переправить на продажу комплектующие к ЗРК "Бук" (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, пассажир поезда Киев - Санкт-Петербург пытался вывезти на продажу в РФ комплектующие к военной радиолокационной технике, которые, в частности, используются в зенитно-ракетном комплексе «Бук».

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, отметили в СБУ.

Оперативники спецслужбы проверяют источники происхождения комплектующих к военной радиолокационной технике, добавили в ведомстве.