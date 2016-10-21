В Киеве бизнесмен присвоил более 40 миллионов гривень, выделенных на госзакупку лекарств - СБУ

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в конце 2014 года Министерство здравоохранения заключило договор на поставку антиретровирусных лекарственных препаратов. Частному предприятию, победителю открытых конкурсных торгов, Минздрав предоплатой перечислил более 50 млн грн. Согласно договору, предприятие обязалось поставить медикаменты в течение 2015 года.

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«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что бизнесмен передал лекарства только на 10 млн грн. Более 41 млн он вывел за границу на счета структур, которые не имеют отношения к фармакологическому бизнесу», - говорится в сообщении.

Коммерсанту объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.