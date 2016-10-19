В Одессе "заминировали" суд: эвакуировали более 70 человек

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, в 9:25 на линию «102» поступило анонимное телефонное сообщение, что Апелляционный суд Одесской области, который расположен по ул. Гайдара, 24-а, заминирован.

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На место выехали сотрудники полиции, спасатели, работники взрывотехнического отдела и кинологи, которые проверили здание и прилегающую к ней территорию на наличие взрывоопасных веществ.

Из здания были эвакуированы более 70 работников и посетителей суда. В результате обследования никаких взрывных устройств не обнаружено.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.