На Днепропетровщине мужчина "минированием" отомстил магазину, из которого не удалось украсть две шоколадки
15:16, 22 сентября 2016Курьёзы
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Сотрудники СБ Украины задержали жителя Каменского в Днепропетровской области, который по телефону "заминировал" один из магазинов города.
Открыто уголовное производство по статье 259 (ложное сообщение о минировании каких-либо объектов собственности) / akzent.zp.ua
Как сообщает пресс-служба СБУ, таким образом он хотел отомстить охране, которая помешала ему украсть два шоколадных батончика.
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Открыто уголовное производство по статье 259 (ложное сообщение о минировании каких-либо объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленник может получить от четырех до восьми лет заключения.
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