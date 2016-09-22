На Днепропетровщине мужчина "минированием" отомстил магазину, из которого не удалось украсть две шоколадки

Как сообщает пресс-служба СБУ, таким образом он хотел отомстить охране, которая помешала ему украсть два шоколадных батончика.

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Открыто уголовное производство по статье 259 (ложное сообщение о минировании каких-либо объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленник может получить от четырех до восьми лет заключения.