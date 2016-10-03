В Луцке водитель BMW погиб, врезавшись в микроавтобус с пассажирами
09:19, 03 октября 2016Происшествия
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Вечером 2 октября в Луцке легковой автомобиль BMW выехал на встречную полосу перед мостом через реку Стыр и врезался в маршрутку с пассажирами.
Фото facebook.com/lutskpolice
Водитель легковушки погиб, в автомобиле он был один, сообщает Волынь 24.
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Из маршрутки были госпитализированы около 10 человек. Все пострадавшие были в сознании, однако двое - в тяжелом состоянии.
На месте аварии работало 5 машин скорой помощи.
Как сообщал УНИАН, 2 октября в Белой Церкви в результате ДТП погибли двое патрульных полицейских, еще один получил тяжелые травмы. Аварию спровоцировал нетрезвый водитель внедорожника «Mercedes» с польскими номерными знаками, его задержали после того, как он пытался скрыться.
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