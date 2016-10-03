В Луцке водитель BMW погиб, врезавшись в микроавтобус с пассажирами

Водитель легковушки погиб, в автомобиле он был один, сообщает Волынь 24.

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Из маршрутки были госпитализированы около 10 человек. Все пострадавшие были в сознании, однако двое - в тяжелом состоянии.

На месте аварии работало 5 машин скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Белой Церкви в результате ДТП погибли двое патрульных полицейских, еще один получил тяжелые травмы. Аварию спровоцировал нетрезвый водитель внедорожника «Mercedes» с польскими номерными знаками, его задержали после того, как он пытался скрыться.