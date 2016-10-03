В результате ДТП в Белой Церкви погибли двое полицейских

03:34, 03 октября 2016
Происшествия
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В Белой Церкви в результате ДТП погибли двое патрульных полицейских, третий с тяжелыми травмами находится в больнице.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Киевской области.

"2 октября в 22.40 в городе Белая Церковь на перекрестке проспекта Князя Владимира и улице Гризодубовой неизвестный, управляя автомобилем «Mercedes» с польскими номерными знаками, совершил столкновение со служебным полицейским автомобилем «Daewoo Sens», в котором находились трое патрульных полицейских, после чего скрылся с места происшествия", - рассказали в полиции.

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В результате столкновения двое пассажиров-правоохранителей, 22-летний лейтенант полиции Андрей Яцура и 24-летний старший сержант полиции Михаил Корниенко, погибли на месте происшествия. Еще один полицейский, 23-летний старший лейтенант Родион Совиженко, который был за рулем служебного авто, с телесными повреждениями доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

kv.npu.gov.ua

Впоследствии, сотрудники полиции установили виновника дорожно-транспортного происшествия и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. "Им оказался 42-летний гражданин Украины, который имел признаки алкогольного опьянения. Подозреваемый прошел алкотестер-драгер, показатель был положительный - 1,8 промилле", - отметили правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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