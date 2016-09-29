В Одессе на территории селекционно-генетического института нашли 32 снаряда времен войны

В Одессе на территории селекционно-генетического института обнаружено 32 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 28 сентября в службу спасения «101» поступило сообщение, что при проведении земляных работ на поле Селекционно-генетического института Национального центра семеноведения и сортоизучения обнаружен снаряд.

К месту вызова прибыла группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, которая при обследовании территории обнаружила и изъяла 32 артиллерийских снаряда калибра 88 мм.

Снаряды транспортированы и уничтожены на полигоне.