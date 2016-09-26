На Львовщине произошло ДТП с участием рейсового автобуса, погиб человек (фоторепортаж, видео)

Об этом депутат Львовского городского совета и активист игорь Зинкевич сообщил на странице "Варта1" в Facebook.

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"Серьезное ДТП на дороге в Червоноград со Львова в городе Великие Мосты. В аварию попал рейсовый автобус и микроавтобус", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, погиб человек, находившийся в микроавтобусе, который перевернулся, сообщает Львовский портал.

Пресс-секретарь ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что в ДТП погиб водитель буса и пострадал водитель автобуса. На месте происшествия работают правоохранители.