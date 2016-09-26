Хранил АК-47 и верил в "реинкарнацию Новороссии": в Харькове задержали сторонника боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, в конце прошлой недели мужчине, который призывал к созданию «Новороссии» и хранил дома оружие, объявили о подозрении.

По его сведениям, задержанному инкриминируется распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов (ч.1 ст.110, ч.1 ст.263 УК Украины).

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«На настоящее время установлено, что мужчина, поддерживая идею отсоединения отдельных регионов Украины и нарушения государственного устройства и конституционного строя в Украине, совершал публичные призывы к совершению умышленных действий, направленных на изменение пределов границы страны. В частности, на своей персональной странице в социальных сетях он распространял информацию, которая пропагандировала и содержала призывы захвата государственной власти и разжигания национальной вражды», - отметил Угровецкий.

Кроме того, злоумышленник приобрел и хранил дома автомат Калашникова и боевые патроны к нему. На прошлой неделе мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

Прокуратура области процессуально руководит по уголовному производству в отношении 39-летнего харьковчанина, который подозревается в совершении действий, направленных на создание на территории Украины так называемой «Новороссии».