Скандальная история с Международным инвестиционным банком сыграла злую шутку с главой Национального банка Андреем Пышным. Крупнейшим акционером МИБ с пакетом 64,98% акций до сих пор остается экс-президент Украины Петр Порошенко, их не изъяли несмотря на то, что в отношении него 12 февраля 2025 года СНБОУ применил бессрочные санкции. Впрочем, Пышный более двух месяцев тянул с отстранением Порошенко от МИБа: сделал это только 28 апреля - признал деловую репутацию того небезупречной. Хотя делать такое оперативно, тем более во время войны и больших вызовов, - прямая обязанность Нацбанка, из-за чего было много критики: в соцсетях любили приводить параллель с Вячеславом Богуслаевым отстраненным от Мотор-Банка за считанные недели после ареста и обвинений в государственной измене, тогда как в истории с Петром Алексеевичем глава НБУ совсем не торопился и ждал месяцами. Это при том, что Богуслаева задержали и он физически уже не мог навредить своему банку, а Порошенко остается на свободе и его возможности значительно шире.

Но вот мои источники рассказывают, что история МИБ догоняет Андрея Пышного.

Во-первых, из-за того, что в Офисе Президента восприняли все не только как личное оскорбление, но и как политическую измену. С другими персонажами все было бы иначе. Пышный имеет определенную автономию и Банковая не слишком вмешивается в сферу его компетенции. А тут такое. Все знают о лютой нелюбви в паре Зеленский/Порошенко, и глава НБУ тоже. Но почему-то решил помочь Петру Алексеевичу, и никто в ОП не поверил, что сделал это из-за бюрократических преград.

Сразу в первые кабинеты пошли "добрые люди" рассказывать о предательстве и заговоре, который идет от НБУ. И эти слухи упали на благоприятную почву.

Во-вторых, Петр Порошенко сполна использовал отсрочку с отстранением от МИБа. Зафиксированы конкретные убытки. Как говорят у финансистов, Международный инвестбанк "потек", то есть из него вытекло немало денег, в чем можно убедиться по отчетности.

Сначала, это были лишь сплетни. Но впоследствии по финансовому рынку пошли разговоры о том, что Государственному бюро расследований, которому подследственный Нацбанк, из Офиса спустили указание разобраться. Тогда и подтвердили худшие предположения.

За первые 5 месяцев 2025 года пока Нацбанк откровенно "тянул резину", и даже своего куратора в МИБ не выбрал (своего контролера) со счетов юрлиц в банке было выведено 1,8 млрд грн (23% денег), и утекла почти половина вкладов физлиц. То ли это деньги самого Порошенко, или деньги его друзей/партнеров - не очень важно. И другие важные финансовые показатели банка тоже просели:

общие активы сократились на 16% (до 11,9 млрд грн);

финансовые активы, учитываемые по справедливой цене - на 45,2% (до 3,2 млрд грн);

чистый процентный доход - на 75,6% (до 86,9 млн грн);

чистый комиссионный доход - на 59,1% (до 30,4 млн грн).

Два последних показателя означают, что МИБ показательно решил зарезать собственные заработки, даже на пассивные доходы от депозитных сертификатов НБУ наплевал. По принципу "горит сарай - горит и хата". Банк же после отстранения Петра Порошенко могут забрать в любой момент, так пусть сгинет и заберут "пустышку".

Такое отношение объясняет и итоговый провал доходности. Если до 1 января 2025 года (до санкций) Международный инвестбанк показал чистую прибыль (после налогообложения) в размере 11,9 млн грн, то уже на 1 июля был зафиксирован убыток в размере 27,2 млн грн.

И на этом фоне у МИБа еще остался должен Нацбанку 320 млн грн. А еще банк Порошенко (пока акции у него не забрали) подозрительно увеличил свои средства в других банках (на корсчетах) - сразу в 1,7 раза (до 5,8 млрд грн). Что может быть признаком бегства...

Все предпосылки для этого есть, стоит только всмотреться в показатели банка в абсолютных значениях.

Из всех активов Международного инвестбанка на 11,9 млрд грн на 1 июля 2025 года весь кредитный портфель (бизнес и люди) это лишь 560,7 млн грн, то есть ничтожные 4,7%. Еще 2,2 млрд грн вложено в гособлигации, то есть одолженные государству, - это еще 18,9% активов. А на счетах в других банках (на корсчетах) спрятали сразу 5,8 млрд грн - 49% активов, почти половина. Не надо быть большим предсказателем, чтобы догадаться, к чему Петр Порошенко может готовить свой банк и с чем придется разбираться в случае банкротства МИБа.

Люди приближенные к Банковой уже говорят, что когда однажды утром выяснится, что от этого банка останется пшик или государство его национализирует и будет покрывать убытки за бюджетный счет (счет налогоплательщиков), то в ОП вспомнят чья бездеятельность к этому привела. И тогда Пышному прилетит не только ст. 367 Уголовного кодекса о "служебной халатности".

Это же вопрос политической лояльности в канун Большой политической Турбулентности.

Рассказывают, что Пышному уже намекнули на последствия. Зарегистрируются ли на ее основе уголовное производство - доподлинно неизвестно. Но нацбанковский руководитель якобы почувствовал жаренное и начал понемногу делать свою работу.

Источники рассказывают, что регулятор вот-вот введет в отношении Международного инвестбанка два ограничения лицензии: во-первых, по операциям со связанными лицами, во-вторых, по привлечению средств физлиц. Или уже ввел.

Так или иначе, интрига по МИБ закручивается и Андрей Пышный остается реальным контролером банка (в условиях отстранения акционера-Порошенко). Именно руководитель НБУ будет отвечать за все, что случится с этим банковским учреждением, в том числе собственной волей.