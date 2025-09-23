Создатели проекта назвали дату возвращения топового проекта в США.

Канал ABC после скандального снятия с эфира одного из топовых шоу в Соединенных штатах Америки - шоу "Jimmy Kimmel Live!" (Шоу Джимми Киммела) - заявил о возвращении проекта.

Как пишет издание Reuters, об этом стало известно вчера, 22 сентября. Отмечается, что планируют вернуть комика Джимми Киммела к работе через шесть дней после того, как его шоу было приостановлено.

"В прошлую среду мы приняли решение приостановить производство шоу, чтобы избежать дальнейшего разжигания напряженной ситуации в эмоциональный момент для нашей страны. Это решение мы приняли, потому что считали, что некоторые комментарии были несвоевременными и, следовательно, бестактными. Мы провели последние дни в разговорах с Джимми, и после этих разговоров мы приняли решение вернуть шоу во вторник, 23 сентября", - говорится в заявлении компании.

Видео дня

Сам Джимми пока официально не комментировал эту новость.

Кстати, компания Disney также столкнулась с давлением со стороны потребителей, которые протестовали против приостановки работы Киммела, отменив свои подписки на сервис Disney+.

Что известно о скандале с шоу Джимми Киммела

Американский ведущий и комик Джимми Киммел раскритиковал в эфире своего шоу "банду MAGA", то есть сторонников политики президента США Дональда Трампа. Он отметил, что они пытаются использовать убийство политического активиста Чарли Кирка в политических целях. После этих высказываний показ вечернего шоу Киммела приостановили на неопределенный срок, а сам Трамп отреагировал на новость. В частности, президент США поздравил ABC с правильным решением.

Напомним, ранее в Вашингтоне установили золотую статую Трампа с биткоином в руке.

Вас также могут заинтересовать новости: