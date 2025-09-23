Известный украинский певец Дмитрий Монатик намекнул на пол ребенка своей коллеги и партнерши по дуэтной песне "Інь-Ян" ROXOLANA.
На днях на большом сольном концерте в Киеве артисты спели совместную композицию. В конце выступления Дмитрий и беременная Роксолана обнялись, а потом певец поблагодарил за выступление, используя слово "девочки". Таким образом, намекнув, что исполнительница ждет девочку.
"Спасибо, девочки, что пришли. Очень приятно", - сказал Монатик со сцены и видео этого момента уже распространилось в сети.
Кстати, беременная певица под видео оставила эмодзи в виде сердечка и не подтвердила, и не опровергла слова коллеги.
К слову, певица ROXOLANA, настоящее имя Роксолана Сирота, объявила о своей беременности в конце июля. Известно, что длительное время она находится в отношениях с одним из сыновей Юрия Бойко - главы бывшей пророссийской партии ОПЗЖ.
Напомним, ранее популярная певица ROXOLANA рассказала о трудностях во время беременности.