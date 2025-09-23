Россия использует свои удары по украинским городам во время переговоров, считает Алексей Гетьман.

Сейчас Украина имеет паритет с россиянами в изготовлении дальнобойных беспилотников. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса, отвечая на вопрос о различных прогнозах относительно сроков окончания войны в Украине.

"И возникал у многих вопрос - почему мы не атакуем российские города. В Москве хватает военных объектов, которые есть смысл атаковать. Они атакуют постоянно наши войска, а мы не атакуем почему? Потому что нам нельзя? Очень важно атаковать такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Это кроме военной цели, имеет также очень большую политическую составляющую. Разговоры Путина с представителями Китая, Индии, США о том, что они могут делать все что угодно. А мы не можем ничем ответить. Поэтому нам ничего не остается, кроме как капитулировать", - сказал Гетьман.

Он отметил, что это работает на западных партнеров. Но когда Украина наносит такие удары по Москве, то позиция других стран меняется.

"Даже если ни одного не долетело до цели, то сама атака на Москву - это очень важно. И для нас, в первую очередь, эмоционально важно... Это пока не ракеты, их мы не изготавливаем в таком количестве, чтобы можно было запускать. Но уверен, что вскоре полетят по Москве и ракеты. Тогда тональность переговоров изменится", - добавил Гетьман.

Удары по РФ: что известно

В ночь на 23 ноября беспилотники атаковали ряд объектов РФ, в том числе в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении обломков в столице России. Также из-за атаки БПЛА ввели ограничения в аэропорту "Шереметьево".

Также Силы обороны Украины уже длительное время наносят удары по объектам в Крыму. По мнению аналитиков Defence Express, это может свидетельствовать о подготовке Украиной операции по расчистке оккупированного полуострова для нового подводного дрона "Толока".

