Украина готовится к новому этапу войны, в котором ей придется больше полагаться на собственные силы.

Украинский президент Владимир Зеленский находится с визитом в США, где планирует встретиться с Дональдом Трампом во вторник, а также выступить в ООН в среду утром с целью получить большую поддержку от союзников. Однако, как пишет Reuters, от этого визита не следует ждать особенных чудес.

Как отмечает издание, есть признаки того, что Украина готовится к новому этапу войны, в котором иностранная поддержка сократится, и стране придется больше полагаться на собственные силы. Так, украинский аналитический центр, который раньше изучал Россию для определения целей для правительственных санкций, теперь занимается аналитикой, помогающей военным выбирать цели для ударов беспилотников, сообщил один из сотрудников.

По данным собеседника Reuters, Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращением помощи США, но и может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе.

Видео дня

При этом украинские чиновники представляли свою работу до приезда Зеленского в понедельник как прагматичную дипломатию, а не как подготовку к решающей поездке.

"Нью-Йорк становится площадкой каждый сентябрь. Это чрезвычайно важное место. Хотелось бы, чтобы это было более целесообразно, но простых решений конфликтов такого масштаба никогда не будет. Поэтому я думаю, что из Нью-Йорка мы все не вернёмся с лёгкими решениями. И мы продолжим усердно работать после Нью-Йорка", — заявил агентству Reuters первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Поддержка США остаётся важной для Украины

Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что обмен разведданными с США и новый механизм закупки Украиной американского оружия имеют решающее значение для успехов ВСУ на поле боя.

В то же время, по словам дипломата, Украина сейчас занимает более уверенную позицию в вопросах вооружений, о чем свидетельствует менее напряжённый тон недавних публичных заявлений Зеленского.

В свою очередь бывший высокопоставленный украинский чиновник усомнился в том, что Трамп вообще введет санкции против России, и заявил, что Украине было бы лучше сосредоточиться на укреплении своих вооружённых сил.

Он пренебрежительно отнёсся к многонедельным переговорам между Европой, США и Украиной о гарантиях безопасности для защиты Украины в послевоенном урегулировании, сравнив этот процесс с ритуальным танцем: "Было бы очень красиво, если бы не убивали людей".

Визит Зеленского в США

Украинский президент уже провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом. Они говорили о развитии сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронам.

Также на полях Генассамблеи ООН 23 сентября Зеленский планирует встретиться с Трампом. На встрече планируется обсудить гарантии безопасности для Украины от Европы с учетом участия в них США.

Вас также могут заинтересовать новости: