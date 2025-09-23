Российские оккупанты нанесли баллистический удар по городу Татарбунары Одесской области - в городе погибла проверяющая Государственной аудиторской службы, несколько человек ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу с позднего вечера 22 сентября и в течение ночи в Одессе и области объявляли несколько раз. Мониторинговые каналы сообщали о ракетной и дроновую опасность. В Одессе во время тревоги были слышны взрывы, очевидцы писали в соцсетях, что видят дым.
По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, ночью, 23 сентября, вооруженные силы РФ атаковали баллистическими ракетами Белгород-Днестровский район.
"Под ударом оказались курортные места. Из-за атаки погиб гражданский человек - 60-летняя женщина. Еще двое гражданских - 66-летний и 49-летний мужчины - получили ранения. Один из пострадавших находится в больнице", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в прокуратуре, уничтожены здания двух баз отдыха. Также повреждены помещения 3 баз отдыха, 4 помещения, в котором находились офисы предприятий, 3 автомобиля.
Сейчас на месте работают прокуроры совместно с сотрудниками СБУ и полиции.
Начато расследование по предварительной правовой квалификации - ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека).
Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что в ночь на 23 сентября россияне целенаправленно атаковали баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру города Татарбунары. Разрушения произошли в центре этого населенного пункта.
В частности, по данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, в результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, Дома культуры, Центра предоставления административных услуг и нескольких автомобилей.
По информации спасателей, кроме погибшего человека, всего во время атак ранения получили три человека.
В правоохранительных органах УНИАН уточнили: погибшая женщина работала в Государственной аудиторской службе.
Также последствия атаки есть в Одессе. В мэрии рассказали, что вечером в Киевском районе города повреждены 9 жилых домов и учебное заведение. По состоянию на 9:00 вторника, известно о 130 поврежденных окон, в учебном заведении - 30 окон.
Удары по Одесской области
Как писал УНИАН, на днях из-за российской атаки произошли масштабные разрушения в Одесской области. В частности, армия РФ атаковала дармовыми беспилотниками Белгород-Днестровский район. Тогда был разрушен гражданский объект - здание фермерского хозяйства на площади 1 тыс. кв. метров, также частично повреждены складские помещения другого фермерского хозяйства и сельскохозяйственная техника. Тогда люди не пострадали.