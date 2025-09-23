В списке есть Коза и Змея.

Гороскоп на 23 сентября 2025 года обещает особую удачу шести китайским знакам Зодиака. Наступил День открытых дверей, которым управляет столп Деревянной Козы в месяце Деревянного Петуха и в год Деревянной Змеи, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В китайской астрологии такие дни обладают особой силой: они словно открывают новые возможности, создают связи и приносят удачу без лишних усилий. Для шести избранных знаков это время станет моментом обретения любви и удачи, которые ощущаются и как личные, и как неожиданные дары судьбы.

Коза

Энергия сегодняшнего дня отражает вашу суть, поэтому эмоции обостряются сильнее обычного. Возникает тоска по настоящим отношениям, в которых есть искренность. Кто-то способен проявить к вам тепло без ожиданий, или же вы вдруг почувствуете, что наконец-то нашли свое место.

Ваша удача сегодня в том, что вас принимают такими, какие вы есть. Простое слово, взгляд или поддержка в нужный момент меняют многое. Ваше сердце становится мягче, но и сильнее. Пришло ваше время, Коза!

Змея

Год Змеи остается вашим, а 23 сентября добавляет в него оттенок близости. События этого дня могут выглядеть неприметно, но внутри они сдвигают многое. Барьеры в отношениях снижаются, и вы вдруг замечаете, что любовь рядом, там, где меньше всего ожидали.

Удача проявляется в том, что близость ощущается естественно, словно облегчение после долгого ожидания. Это может быть партнер, друг или момент самопознания - главное, что это ощущение остается с вами.

Кролик

Энергия Металлического Кролика гармонирует с Деревянной Козой, создавая атмосферу мягкости и доверия. Вам не нужно искать признания, оно само находит вас, если вы опираетесь на то, что искренне ценно.

Удача проявляется в доверии. Сегодня кто-то может раскрыть свои чувства, или вы осознаете, что больше не обязаны скрывать себя. Это не поверхностная привязанность, а глубокая связь, которая словно укореняется в вашей жизни.

Лошадь

Месяц Петуха подталкивает вас к ясности, и этот день способен снять неясность там, где она тянулась долго. Приходит осознание или знак, и все становится очевидным.

Удача этого дня в том, что исчезает неопределенность. Больше нет сомнений, и благодаря этому вы открываетесь для новых, более осознанных отношений.

Свинья

Для Водяной Свиньи гороскоп на сегодня связан с честностью и теплотой. Разговор, который казался трудным, проходит легко, а кто-то может признаться вам в чувствах, о которых вы даже не подозревали.

Ваша удача в нежной, но устойчивой любви. Это не громкие слова, а скорее понимание, что вы дороги сами по себе. Это осознание меняет то, как вы будете строить отношения дальше.

Собака

Ваш знак проживает День открытых дверей тихо, но глубоко. Возможно, вы замечаете, что одна повторяющаяся ситуация завершается, или что тянет к равным и сбалансированным отношениям.

Удача здесь в понимании разницы между терпимостью и настоящей ценностью. Изобилие любви приходит мягко: в жесте, в прикосновении или в том, что сердце обретает покой. То, что зародилось сегодня, будет долговечным, ведь основано на истине.

