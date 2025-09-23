В августе 2025 года экспорт металлолома из Украины вырос на 22,1% в годовом измерении. В целом за январь-август отгрузки украинского лома выросли на 59,3% г./г. - до 283,05 тыс. т. При этом в июле 2025 года после годового перерыва лом из Украины начали отправлять и в Приднестровье - российский анклав в Молдове. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, обработанные GMK Center.

Основным направлением экспорта остается Польша: туда ушло 236,84 тыс. т нашего сырья. Таким образом, Польша фактически превратилась в транзитный хаб для украинского металлолома, который далее может поставляться в Турцию в обход экспортной пошлины, которая сейчас составляет €180 за тонну.

В 2024 году поставки украинского лома в Польшу достигли 251 тыс. т. В то же время, экспорт этого товара из Польши в Турцию вырос более чем вдвое - до 529 тыс. т.

Напомним, из-за "серых" схем, по которым экспорт лома сначала отправляется в Польшу, чтобы избежать уплаты пошлины, украинский бюджет потерял уже около 3 миллиардов гривен - такие оценки привели в ВР.

Тем временем украинским металлургам не хватает минимум 300 тыс. тонн лома. А Еврокомиссия рассматривает ограничения на вывоз лома из ЕС, потому что это стратегическое сырье в рамках "зеленого курса".