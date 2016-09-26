Семьи убитых в Днепре патрульных получат денежную компенсацию и квартиры

Об этом сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Государство выплатит единоразовую помощь семьям погибших в размере 725 тыс. грн. Также семьям Ольги Макаренко и Артема Кутушева будут приобретены двухкомнатные квартиры, и будет начисляться пенсия по утере кормильца семьи», - написал он.

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Геращенко также сообщил, что на месте трагической гибели полицейских, по решению городского совета и по инициативе городского головы Бориса Филатова, будет установлен памятный знак.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября в Днепре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения, но скончалась в больнице.

Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева. Проживал в городе Торез Донецкой области. С 2015 года находился в розыске за скрывание от органов прокуратуры. Тогда ему инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, создание преступной организации.

Подозреваемый в убийстве патрульных задержан.