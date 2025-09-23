Эти собаки помогут успокоить нервы и повысить активность.

Для снижения артериального давления, важно здоровое питание с пониженным содержанием натрия, борьба со стрессом и хороший сон. Однако, как отмечает Американская кардиологическая ассоциация (AHA), полезно также завести собаку.

Кардиолог Кэтрин Вайнберг объяснила ParadePets, что владение собакой может помочь вам оставаться активным и снимать стресс после долгого дня. "Даже простое поглаживание собаки может снизить артериальное давление и снять стресс. Веселые прогулки и игры с собакой также могут помочь снизить артериальное давление, поддерживая здоровье сердца и снижая уровень стресса", говорит она.

Вот 7 пород собак, которые могут помочь вам снизить артериальное давление.

Ши-тцу

Ши-тцу "отличные комнатные собачки, помогающие хозяевам расслабиться после долгого дня", — говорит Аманда Чемберс, доктор ветеринарной медицины. Они также достаточно энергичны, чтобы любить прогулки, но не настолько, чтобы вам приходилось постоянно быть в движении. Эта порода не слишком лает, поэтому вы сможете наслаждаться более тихой атмосферой в доме.

Немецкий короткошерстный пойнтер

По словам ветеринара Эйми Уорнер, пойнтер может мотивировать вас вести более активный образ жизни. "Потребность в регулярных физических нагрузках заставляет их владельцев регулярно выходить на улицу и двигаться, что способствует укреплению сердечно-сосудистой системы", — говорит она.

Бордер-колли

Уорнер отмечает, что колли любят тренировки, а также длительные прогулки. "Совместные занятия этими видами спорта создают определённый распорядок дня, а распорядок дня крайне важен для поддержания хорошего здоровья", — говорит она.

Бишон-фризе

"Бишоны — как живые плюшевые мишки", — говорит Чемберс. "Наличие очаровательного компаньона дома, который полностью на вас рассчитывает, может дать хозяевам ощущение цели, которое может вдохновить их на улучшение здоровья сердца".

Доберман-пинчер

"Наличие верного компаньона, к которому можно вернуться домой, может способствовать более упорядоченному и здоровому образу жизни, что положительно скажется на здоровье сердца хозяина", - гоуворит Чемберс. Доберманы также очень энергичные питомцы, которые всегда готовы к прогулкам.

Французский бульдог

Французские бульдоги игривы и компактны, что делает их идеальными для практически любого образа жизни. Они также очень ласковы и любят обниматься со своими хозяевами. Французские бульдоги не слишком лают, поэтому не стоит беспокоиться о возможном шуме. И, несмотря на обилие энергии, они не гиперактивны. Поэтому они с удовольствием гуляют или обнимаются практически в любое время.

Йоркширский терьер

Эта порода очень легко приспосабливается и игрива, поэтому вы можете часами отдыхать вместе. Йоркширские терьеры полны энергии и любят активный образ жизни, побуждая своих хозяев вставать и двигаться.

