Артистка замужем за мужчиной из Израиля.

Автор хитов "Біля серця", "Цінувати життя" и Salut papa KOLA впервые за долгое время рассказала о своих отношениях с мужем. Она призналась, насколько расстояние влияет на их брак.

В комментарии программе "Тур звездами" звезда поделилась, что несмотря на официальный брак они с мужем большую часть времени находятся на расстоянии. KOLA проживает в Украине, а Вячеслав - в Израиле. По словам певицы, со временем им обоим становится все сложнее так жить.

"Мы как не виделись, так и не видимся. Я не знаю, как это все наладить. Это на самом деле очень сложно. Я очень скучаю, и он очень скучает. Я очень редко там бываю, он очень редко здесь бывает", - заявила артистка

KOLA также добавила, что иногда не может снова привыкнуть к атмосфере семьи, поэтому ей нужно время на адаптацию. Она призналась, что самое трудное - когда время разлуки достигает нескольких месяцев.

"Я ему говорю, что я его встречаю всегда и не понимаю, что это за мужчина. То есть мне надо дней 10, чтобы я поняла, что это мой муж, чтобы я приросла к нему снова и чувствовала его максимально. Потому что когда у тебя забита голова работой, когда ты постоянно в мыслях, когда ты так вскочил с самолета, заскочил домой, надо время, чтобы как-то привыкнуть. Я такой человек. А иногда нет. Если расстояние было коротким, то быстрее это происходит. Если мы не виделись два-три месяца - это капец", - подчеркнула исполнительница.

Не так давно KOLA поделилась фотографиями со свадьбы и засветила своего мужа, которого тщательно скрывает.

