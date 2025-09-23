Очень важно внимательно относиться к рациону питомцев.

Недавний клинический случай показал, что употребление этого простого овоща может привести к тяжелым последствиям у кошек вплоть до летального исхода. Данный пример наглядно продемонстрировал, что нельзя котам и какие продукты стоит исключить из их рациона.

Как пишет The Independent, животное было усыплено после постановки диагноза "тяжелая анемия", и все из-за лука.

Можно ли давать котам лук - исследование

Как пишет издание со ссылкой на опубликованное в журнале Discover Animal исследование, ученые задокументировали редкий случай, когда у кошки развилось опасное разрушение эритроцитов вследствие употребления лука. Это привело к потере аппетита, выраженной слабости и необходимости срочного медицинского вмешательства.

Лабораторные исследования выявили резкое падение уровня красных кровяных клеток, что соответствует состоянию, известному как гемолитическая анемия. Причиной стала токсическая реакция организма на соединения, содержащиеся в луке, включая тиосульфат. Эти вещества повреждают эритроциты, объясняют специалисты ветеринарной клиники Clinica Veterinaria Colombo в Италии.

В анализах крови обнаружили тельца Гейнца - скопления поврежденного гемоглобина, которые свидетельствуют об окислительном повреждении эритроцитов. Также выявили так называемые "клетки-призраки" - остатки разрушенных красных кровяных клеток, утративших содержимое.

Все это в итоге помогло с точностью опредеть, можно ли давать котам лук. Специалисты подчеркивают: это опасно для их здоровья.

Стоит добавить, что это исследование стало первым, где подробно описаны клеточные изменения, вызванные именно употреблением лука. У пострадавшей кошки наблюдалось большое количество "теневых клеток" и необычно крупных эритроцитов - явления, ранее не зафиксированные при подобных случаях. Все эти данные дали возможность установить, сколько лука опасно для кошки, даже если его доза кажется незначительной.

Что нельзя есть котам - другие продукты

Результаты подчеркивают, насколько опасно воздействие лука на организм кошек и насколько важно внимательнее относиться к их рациону. Когда владельцы задумываются, что нельзя давать котам, именно такие продукты должны быть в списке в первую очередь:

лук,

чеснок,

шоколад

Кошки являются облигатными хищниками, и их метаболизм имеет особенности: у них отсутствует достаточное количество ферментов для расщепления некоторых соединений. Поэтому продукты вроде лука или чеснока могут вызывать у них тяжелые реакции.

В данном случае прогноз был крайне неблагоприятным, и владельцы приняли решение об эвтаназии животного из-за медицинских и финансовых обстоятельств.

Обычно при попадании токсичных веществ кошкам проводят искусственное вызывание рвоты, чтобы снизить всасывание ядовитых соединений. В тяжелых случаях для спасения животного требуется переливание крови.

Ученые настоятельно рекомендуют владельцам кошек помнить о токсичности распространенных продуктов - лука, чеснока, шоколада - и держать их в недосягаемости для питомцев.

