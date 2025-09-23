В ближайшие дни в Украину начнет поступать холодный воздух - начнется настоящая осень.

В Украине ожидается арктическое вторжение, поэтому уже в среду, 24 сентября, произойдет существенное изменение погоды. Об этом предупреждает синоптик Виталий Постригань.

"После летнего тепла почувствуем октябрьскую стужу. Высокая вероятность первых осенних заморозков", - сообщил он.

Еще сегодня можно насладиться по-летнему теплым днем, а уже в среду в атмосфере начнется перестройка с южного на северный процесс, который запустит "механизм неизбежной и стремительной смены сезонов".

Как пояснил синоптик, атмосферный фронт с северо-запада откроет доступ холодному воздуху. В частности, в Черкасской области произойдет резкое снижение температуры сразу на 8-10 градусов. Облачность будет ограничивать дневной прогрев, столбики термометров будут показывать +14°...+19°. Усиленный ветер также будет добавлять дискомфорта.

По прогнозу, с 25 сентября на синоптическую арену выйдет новый мощный антициклон "Petralilly". Он принесет солнечно и по-осеннему прохладную погоду. Температура ночью составит лишь +2°...+7°, а на поверхности почвы будут заморозки.

В течение 26 и 27 сентября нахождение холода продолжится.

Заморозки в Украине - подробности

По данным Укргидрометцентра, уже 25 сентября в северной, большинстве западных и центральных областей возможны слабые заморозки на почве. А уже в течение 26 и 27 сентября заморозки ожидаются по всей Украине, кроме Закарпатья и юга.

